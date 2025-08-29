Ричмонд
«Светлая память, маэстро!»: в ДНР скорбят по Родиону Щедрину

Генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий в эти минуты присоединился к всероссийской скорби по Родиону Щедрину, жизнь которого оборвалась 29 августа.

Генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий в эти минуты присоединился к всероссийской скорби по Родиону Щедрину, жизнь которого оборвалась 29 августа. Называя признанного мастера легендой советской и российской музыки, Парецкий перечисляет главные работы Щедрина, известные во всем мире: «Конёк-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Не только любовь», «Боярыня Морозова», «Мёртвые души»…

«Все они звучали со сцены Большого театра и вошли в золотой фонд отечественной культуры. Светлая память, маэстро!», — пишет Парецкий на своих страницах в социальных сетях.