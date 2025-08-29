«Светлая память, маэстро!»: в ДНР скорбят по Родиону Щедрину

Генеральный директор Донецкой филармонии Александр Парецкий в эти минуты присоединился к всероссийской скорби по Родиону Щедрину, жизнь которого оборвалась 29 августа. Называя признанного мастера легендой советской и российской музыки, Парецкий перечисляет главные работы Щедрина, известные во всем мире: «Конёк-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Не только любовь», «Боярыня Морозова», «Мёртвые души»…