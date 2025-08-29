Более 300 турникетов МЦК подключат к оплате по биометрии в сентябре

«Число пользователей биометрии превысило 500 тысяч человек, и их количество постоянно растет. Поэтому мы расширяем самый современный способ оплаты проезда по поручению Сергея Собянина. До конца 2025 года подключим к биометрии все турникеты московского метро, а до конца следующего планируем внедрить оплату по распознаванию лица на всех станциях Московских центральных диаметров», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.