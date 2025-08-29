На Ставрополье поддержали 6 проектов по развитию туристической отрасли

Шесть проектов в сфере туризма стали победителями по итогам второго этапа конкурсного отбора в Ставропольском крае. Поддержку им окажут по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.
В перечень вошли проекты из Пятигорска, поселков Солнечнодольск, Привольный Минераловодского района и Левоберёзовский в Кисловодске. Одобренные инициативы направлены на благоустройство и дооснащение баз отдыха, разработку мобильного приложения-путеводителя по туристическим маршрутам, а также создание досуговых зон.
Реализация проектов позволит существенно улучшить туристическую инфраструктуру региона и создать новые точки притяжения. Всего в 2025 году по нацпроекту Ставрополью выделено 52,6 млн рублей на развитие отрасли.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.