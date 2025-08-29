В «РуссНефти» сообщили о подписании соглашения о социальном партнерстве с администрацией Нижневартовского района ХМАО

Сообщается, что в 2025 году по соглашению с администрацией Нижневартовского района ХМАО объем финансирования компанией благотворительных проектов составил 6,3 млн рублей. Эти средства были направлены на ремонт Знаменской церкви в селе Ларьяк, на благоустройство территории Храма в честь священномученика Гермогена и всех Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в поселке Новоаганск, благоустройство территории Храма блаженной Ксении Петербургской в поселке Зайцева Речка.