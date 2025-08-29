В «РуссНефти» сообщили о подписании соглашения о социальном партнерстве с администрацией Нижневартовского района ХМАО

Заключено ежегодное соглашение между ПАО НК «РуссНефть» и администрацией Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югра в целях реализации общественно значимых социальных проектов. Об этом рассказали в пресс-службе нефтяной компании.
Сообщается, что в 2025 году по соглашению с администрацией Нижневартовского района ХМАО объем финансирования компанией благотворительных проектов составил 6,3 млн рублей. Эти средства были направлены на ремонт Знаменской церкви в селе Ларьяк, на благоустройство территории Храма в честь священномученика Гермогена и всех Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в поселке Новоаганск, благоустройство территории Храма блаженной Ксении Петербургской в поселке Зайцева Речка.
В сообщении отмечается, что компания продолжает вести активную совместную работу с правительством Югры на территориях своего производственного присутствия.
Напомним, в прошлом году Нижневартовский район отмечал 96-летие со дня основания. В честь годовщины был организован фестиваль искусств «Мое сердце — Нижневартовский район». И Нижневартовский филиал компании оказал поддержку в проведении фестиваля и других праздничных мероприятий.