В Москве школьные линейки пройдут на улице только для первоклассников

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Школьные линейки пройдут в Москве на улице только для первоклассников, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В пятницу Ракова провела пресс-конференцию, посвященную подготовке столичных школ к началу учебного года.
«Для учеников первого класса линейки будут на улице, для учеников всех остальных классов линейки будут в школах», — сказала Ракова, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.Читать дальше