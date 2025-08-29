Ричмонд
В Москве школьные линейки пройдут на улице только для первоклассников

Ракова: школьные линейки в Москве проведут на улице только для первоклассников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Школьные линейки пройдут в Москве на улице только для первоклассников, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В пятницу Ракова провела пресс-конференцию, посвященную подготовке столичных школ к началу учебного года.

«Для учеников первого класса линейки будут на улице, для учеников всех остальных классов линейки будут в школах», — сказала Ракова, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

