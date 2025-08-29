Собянин: за год работы парк «Яуза» стал популярным местом отдыха москвичей

В прошлом году был завершен проект по созданию Парка «Яуза» — крупнейшего линейного парка Москвы. Работа над преображением зеленой территории площадью около 360 гектаров длилась девять лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.