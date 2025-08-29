Собянин: за год работы парк «Яуза» стал популярным местом отдыха москвичей

В прошлом году был завершен проект по созданию Парка «Яуза» — крупнейшего линейного парка Москвы. Работа над преображением зеленой территории площадью около 360 гектаров длилась девять лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Единый рекреационный маршрут протянулся на 20 километров — от Ростокинского акведука до МКАД, с выходами к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, парку «Сокольники» и ВДНХ.
«Только в шаговой доступности от нового парка проживает более 1 млн человек, которые получили уникальное пространство для отдыха и занятий спортом рядом с домом», — рассказал Собянин.
Он также отметил, что этот год стал первым сезоном полноценной работы Парка «Яуза».
Для посетителей открыты более 40 километров прогулочных дорожек и троп. Любители долгих прогулок могут выбрать 16-километровый эколого-просветительский маршрут. В живописных местах пойм рек Яузы и Чермянки установлены смотровые площадки с шезлонгами, лавочками и качелями.
В парке созданы разнообразные спортивные зоны. Кроме того, проложено около 20 километров беговых и 17 километров велодорожек.
Более 100 спортивных площадок оснащены снарядами, тренажерами и комплексами для воркаута. Работают скейт-парки, памп-треки, площадки для командных видов спорта, а часть из них объединена в крупные спортивные кластеры.
Особое внимание уделено дер-треку. Также действует панда-парк с трассами общей протяженностью около 300 метров, а любители водного спорта могут воспользоваться двумя пирсами на правом берегу реки Чермянки для катания на байдарках и сапбордах.
Для детей всех возрастов в парке обустроено более 50 игровых площадок с лазалками, качелями, горками, полосами препятствий и развивающими панелями.
Владельцы собак получили доступ не только к традиционным зонам для выгула, но и к уникальному кинологическому парку. Здесь проводятся праздники, чемпионаты, выставки, мастер-классы и открытые тренировки.
В рамках проекта «Лето в Москве» на площадках парка проводятся бесплатные занятия по фитнесу и баскетболу, запись доступна на сайте: мойспортрайон.рф.
«В экоцентре “Яуза” юным москвичам рассказывают, как инновации помогают охранять окружающую среду. Экспозиция разделена на пять тематических зон: “Природа”, “Человек”, “Город”, “Экотехнологии” и “Профлаборатория”», — заключил мэр Москвы.