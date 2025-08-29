«Анархический угар и феерическое шоу всем обеспечены»

У группы был свой флаг, который мы закрепили на штанкет, это такая планка на сцене. Смешная история его создания. Нам нужна была ткань, чтобы сшить его. Но ее не было, зато нашлись оранжевые в белую клетку трусы. Наши поклонницы неделю из трусов шили знамя. На него клеем ПВА они налепили череп с костями и надпись «Анархия — мать порядка». Во время выступления от раскаленных софитов клей высох и буквы стали падать на сцену. Было забавно. Где-то в интернете бродят фото с того концерта. После выступления на «Горбушке» мы проснулись знаменитыми. Про «Монгол Шуудан» заговорили.