Главный анархист российского рока, основатель «Монгол Шуудан» Валерий Скородед уверен: чтобы стать звездой, уметь играть на музыкальных инструментах не обязательно. 30 и 31 августа РЕН ТВ и Legenda Production приглашают фанатов на третий фестиваль «ДК Горбунова — Легенда русского рока». На сцену выйдут участники «Монгольской почты», так переводится название группы Валерия Скородеда. Будет жарче, чем в аду, обещает музыкант. А накануне концерта рокер поделился с «Известиями» воспоминаниями о легендарной «Горбушке».
«Нашим поклонникам всегда мало».
— «Монгол Шуудан» участвовал в рок-фестивале в прошлом году. Чем порадуете поклонников на этот раз?
— Мы выступим со своей мощнейшей программой. Будет жарче, чем в аду. Анархический угар и феерическое шоу всем обеспечены. Будет ошеломительный концерт!
Этот фестиваль посвящен легендам рока, тем группам, которые прежде здесь выступали. Мы тоже начинали на «Горбушке». А на фестивале выступаем в третий раз.
— Почему?
— Наверное, потому, что такая компания разноплановых артистов всегда привлекает народ. Программа, которую мы подготовили, разнообразна. Наша проблема заключается в том, что мы коллектив сольного пошиба. Обычно мы даем двух-трехчасовые концерты. На них приходит целевая аудитория. Вот и думаю, те зрители, которые посетят фестиваль, останутся ли довольны часовым выступлением? Нашим поклонникам всегда мало.
Поэтому мы выберем ударную связку наших шлягеров, хитов. Постараемся сделать так, чтобы все остались довольны, даже те, кто придет на концерт «Монгол Шуудан» в первый раз.
«Музыкальные критики нас сильно ругали».
— Именно здесь, на «Горбушке», вы получили свою первую известность. Как это было?
— Да, это случилось в 1989 году после нашего выступления на рок-фестивале. Так случилось, что для того концерта нас записали хедлайнерами. Мы были представителями московской рок-лаборатории. Организаторы посчитали, что мы новая группа, которая может поразить и покорить аудиторию, и не только своим внешним видом, а он у нас был достаточно серьезным, но и музыкой, которую никто никогда доселе не слышал.
Так оно и есть, потому что я и наша группа того времени выработала свой стиль, когда играют как могут. А надо заметить, что тогда мы вообще играть не умели. И музыкальные критики нас сильно ругали. Говорили: «Как же так, при полном отсутствии исполнительского мастерства вы собираете полные залы?» Вот такой парадокс! Тем не менее мы выскочили на сцену. Со временем наша группа выросла в профессиональном плане.
У группы был свой флаг, который мы закрепили на штанкет, это такая планка на сцене. Смешная история его создания. Нам нужна была ткань, чтобы сшить его. Но ее не было, зато нашлись оранжевые в белую клетку трусы. Наши поклонницы неделю из трусов шили знамя. На него клеем ПВА они налепили череп с костями и надпись «Анархия — мать порядка». Во время выступления от раскаленных софитов клей высох и буквы стали падать на сцену. Было забавно. Где-то в интернете бродят фото с того концерта. После выступления на «Горбушке» мы проснулись знаменитыми. Про «Монгол Шуудан» заговорили.
— Как вы относитесь к своей славе?
— Знаменитые мы или нет, меня всегда мало волновало. Но тем не менее «Горбушка» дала нам толчок. Отсюда началась наша профессиональная стезя. Здесь были положены ржавые рельсы, по которым протянулись в неизвестность и тянутся до сих пор наши пути.
«Молодые давят, и это правильно».
— «Горбушка» до сих пор служит точкой роста для музыкантов. Как вы относитесь к тому, что молодежь наступает мэтрам на пятки?
— Не знаю, мне молодые на пятки не наступают. Не было бы смены поколений, все бы зачахло. Молодые давят, и это правильно. Они более энергичные. Ну, а что с нас, со стариков взять? Наше видение мира осталось где-то в прошлом. А молодежь покоряет энергетикой. Музыканты сейчас больше прыгают на сцене, а это, естественно, нравится публике.
— А вы разве тормознулись в развитии?
— Не могу этого сказать. В последних альбомах даже ускорились. Но тем не менее.
— В вашем коллективе тоже появились новые лица.
— Да, я набрал молодых музыкантов, они внесли новую струю в наше течение. Я бы не сказал, что они совсем молодые. Но для того, чтобы держаться на плаву, надо каждые пять лет обновлять коллектив. На это я не совсем готов.
Как ни печально, наши ветераны ушли из группы. По естественным причинам: кто-то обзавелся семьями, кто-то уехал, кто-то решил завязать с Мельпоменой и Терпсихорой (смеется).
— Вы понимаете, что конкурентов у вас нет?
— Да, конечно, в нашем стиле не играет никто. Только мы видим так музыку. Как бы она со временем ни менялась, «Монгол Шуудан» — особый пласт нашей культуры. Нас всегда отличали аккорды, не соответствующие друг другу, аранжировка непонятная, неправильная. Среди поклонников группы есть люди с консерваторским образованием. Они периодически тыкают меня носом: «Это неправильно, Валера!» Тем не менее на шашлыках здорово пританцовывают под мои композиции.
— Кроме концертов меломаны приезжали на «Горбушку», чтобы купить пластинки, кассеты, разную рок-атрибутику. Вас это интересовало? Вы приезжали на шопинг сюда?
— Дело в том, что я из очень бедной семьи, поэтому сюда не ездил за пластинками. И проигрывателя у нас не было. Да и сейчас у меня нет пластинок, кроме последнего диска Виктора Цоя. Когда он погиб, Юрий Айзеншпис организовал концерт на Арбате в память о лидере группы «Кино». Там он и подарил мне «Черный альбом» Цоя. Все, других пластинок у меня нет, как и проигрывателя.
«Горбушка» для меня — место живого воплощения музыкального жанра. Я истоптал эту сцену, а еще неоднократно бывал на выступлениях других музыкантов. Многое здесь повидал, знаю ее легенды и тайны. Здесь всегда был неформальный борщ из людей.
— Для рокеров важен внешний вид?
— Раньше музыканты приходили на «Горбушку» не только посмотреть на других, но и показать себя. Покупая билет на концерт, ты должен был нарядиться в неформала. Каких только нарядов я не видал: как говорится, чем чуднее, тем моднее. Панки с ирокезами — это самое неинтересное, что я видел здесь.
В этом омуте возникали и стихийные мероприятия, не скажу побоища, но драки с ОМОНом бывали. Здесь я впервые увидел, что такое стейдж-дайвинг. Помню, еще и группы у меня не было, только зарождался наш коллектив, я пришел в ДК Горбунова на концерт. На сцене был сборник из разных музыкантов. И Петлюра, широко известный в неформальных кругах, разбежавшись, вдруг прыгнул в толпу. А публика еще не знала, что надо ловить артиста. Люди вежливо расступились, Петлюра рухнул на пол. Отбил себе ребра, конечно. Это сейчас зрители кружатся, прыгают, слэмятся. А раньше слэм предотвращали силами милиции.
— Что для вас «Горбушка»?
— ДК Горбунова для меня земля, в которую бросили зерно и оно проросло. Московская рок-культура зародилась на «Горбушке». Были в Москве и другие ДК, где собирались музыканты, но здесь место намоленное. И ничего с этим не сделать.