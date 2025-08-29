Названо шокирующее количество вдыхаемых нами в день частиц микропластика

Исследование показало, что люди вдыхают до 68 000 частиц микропластика в день — и эти частицы достаточно малы, чтобы проникать в легкие, говорится в отчете, а их воздействие на здоровье «более существенное, чем мы предполагаем».
Согласно результатам нового рецензируемого исследования, каждый вдох, который люди делают в своих домах или автомобилях, вероятно, содержит значительное количество микропластика, достаточно мелкого, чтобы проникать глубоко в легкие, что позволяет выявить малоизученный путь воздействия и угрозу для здоровья, пишет The Guardian.
В исследовании, опубликованном в журнале Plos One, подсчитано, что люди могут вдыхать до 68 000 крошечных пластиковых частиц в день. Предыдущие исследования выявили более крупные частицы переносимого по воздуху микропластика, но они не представляют такой большой угрозы для здоровья, поскольку не висят в воздухе так долго и не проникают так глубоко в легочную систему.
Частицы меньшего размера имеют размер от 1 до 10 микрометров, или примерно одну седьмую толщины человеческого волоса, и представляют большую угрозу для здоровья, поскольку они легче распределяются по всему телу. Полученные результаты «свидетельствуют о том, что воздействие вдыхания микропластика на здоровье может быть более существенным, чем мы предполагаем», — отмечают авторы авторы.
«Мы были весьма удивлены обнаруженным уровнем микропластика — он оказался намного выше, чем предполагалось ранее, — цитирует The Guardian Надежду Яковенко, исследователя микропластика и соавтора исследования из французского университета Тулузы. — Размер частиц невелик, и хорошо известно, что они проникают в ткани, что опасно, поскольку они могут попасть в кровоток и проникнуть глубоко в дыхательную систему».
Микропластики — это крошечные кусочки пластика, которые либо намеренно добавляются в потребительские товары, либо являются продуктами разложения более крупных пластмасс. Частицы пластика содержат около 16 000 химических веществ, многие из которых, такие как бисфенол А, фталаты и Pfas, представляют серьезную опасность для здоровья.
Это вещество обнаружено в организме человека и может проникать через плацентарный и мозговой барьеры. Считалось, что основными путями воздействия являются пища и вода, но новое исследование подчеркивает риски, связанные с загрязнением воздуха. Помимо прочего, микропластик связан с хроническим воспалением легких, которое может привести к раку легких.
Концентрация этого вещества в воздухе внутри помещений намного выше, чем на улице, что, по словам авторов исследования, вызывает беспокойство, поскольку люди проводят около 90% дня в помещении. Эксперты отмечают, что концентрация пластика в помещении выше, потому что это закрытая среда с высоким содержанием пластика на небольшой площади и, как правило, плохой вентиляцией.
В ходе исследования был проведен замер воздуха в нескольких комнатах в нескольких квартирах, а также в кабинах автомобилей, в которых находились авторы. Считается, что источником микропластика в квартирах является разлагающийся пластик, содержащийся в потребительских товарах — от одежды до кухонных принадлежностей и ковров.
Практически любая деятельность человека приводит к образованию микропластика, потому что его частицы очень легкие. В квартире, где проживали два человека, содержание микропластика было намного выше из-за практически любой деятельности человека, которая приводит к образованию частиц. По словам специалистов, более мелкие частицы дольше остаются взвешенными в воздухе, потому что они легче: любое движение воздуха, вибрации, ваше движение, когда вы идете, садитесь, встаете, открываете окно — все это приводит к повторному взвешиванию частиц.
Между тем концентрация пластика в воздухе в автомобилях была примерно в четыре раза выше, чем в квартирах. Поскольку это небольшая закрытая среда, в автомобилях концентрация пластика выше, а вентиляция плохая, поясняют специалисты. Исследователи сравнили микропластиковый материал с тем, который использовался на приборной панели, дверной ручке, рулевом колесе и других компонентах.
Хотя полностью избежать попадания микропластика в воздух невозможно, его воздействие можно уменьшить, убрав как можно больше пластика из домашней обстановки — покупайте изделия из дерева, металла и натуральных волокон или материалов, советуют эксперты.