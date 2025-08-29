Названо шокирующее количество вдыхаемых нами в день частиц микропластика

В исследовании, опубликованном в журнале Plos One, подсчитано, что люди могут вдыхать до 68 000 крошечных пластиковых частиц в день. Предыдущие исследования выявили более крупные частицы переносимого по воздуху микропластика, но они не представляют такой большой угрозы для здоровья, поскольку не висят в воздухе так долго и не проникают так глубоко в легочную систему.