Готовим на даче в сезон урожая: блюда из овощей и фруктов, которые сведут с ума

Ещё один вариант быстрого и гениального завтрака или ужина — шакшука. Это блюдо ближневосточной кухни, которое идеально вписалось в наш дачный рацион. В глубокой сковороде обжарьте лук, добавьте нарезанные сладкий перец и помидоры. Последние лучше предварительно ошпарить и снять кожицу, но если времени нет, можно и без этого. Тушите всё вместе, пока овощи не станут мягкими и не превратятся в подобие соуса. Затем сделайте в овощной массе углубления и вбейте в них яйца. Накройте крышкой и готовьте до желаемой степени прожарки желтка. Посыпьте зеленью и подавайте прямо в сковороде с куском хлеба.