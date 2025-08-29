Жительница Орловской области сорвала куш в лотерее на 120 миллионов рублей

«Недавно за тысячу рублей был приобретён билет новой серии моментальной лотереи. Крупно повезло жительнице Орловской области. Она выбрала счастливый билет и выиграла суперприз 120 миллионов рублей», — говорится в релизе.
Билет, принёсший выигрыш, был куплен на деньги, которые женщина получила в подарок от своей дочери на день рождения. Именно ради дочери орловчанка решила испытать удачу в лотерее. Дочь оплатила два билета, преподнеся их как подарок. Первый билет женщина проверила сразу в магазине, а второй, выигрышный, стёрла дома. Увидев сумму выигрыша, она сначала подумала, что это розыгрыш.
Елена — биолог по профессии, работает в бактериологическом центре. Живёт с мужем и младшей дочерью, а также является заботливой хозяйкой для десяти спасённых кошек и четырёх собак. Активно участвуя в жизни общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и оказывая поддержку детскому интернату. Часть своего лотерейного выигрыша она планирует направить на исполнение желаний детей из интерната, веря, что её желание помогать принесло ей удачу. Также она намерена поддержать близких в трудных обстоятельствах и осуществить давнюю мечту — отправиться в путешествие на Камчатку.
Ранее в Москве семья выиграла 506 миллионов рублей, а в Петербурге — более 364 миллионов. Ещё несколько игроков становились обладателями сумм свыше 300 миллионов.