Жительница Орловской области сорвала куш в лотерее на 120 миллионов рублей

Елена — биолог по профессии, работает в бактериологическом центре. Живёт с мужем и младшей дочерью, а также является заботливой хозяйкой для десяти спасённых кошек и четырёх собак. Активно участвуя в жизни общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и оказывая поддержку детскому интернату. Часть своего лотерейного выигрыша она планирует направить на исполнение желаний детей из интерната, веря, что её желание помогать принесло ей удачу. Также она намерена поддержать близких в трудных обстоятельствах и осуществить давнюю мечту — отправиться в путешествие на Камчатку.