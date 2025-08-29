Игорь Артамонов: «Цифровая трансформация — это фундаментальное изменение системы управления»

Липецкая область стала всероссийской площадкой для обмена передовым опытом в сфере цифровой трансформации. В рамках проекта «Муниципальный диалог», организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ), в регионе прошла масштабная конференция «Цифровая трансформация муниципалитета», объединившая представителей 51 региона России.
На пленарном заседании с ключевым докладом выступил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Цифровая трансформация — это не просто внедрение технологий, а фундаментальное изменение системы управления. Речь идёт о переходе к клиентоориентированному подходу, где каждый житель получает качественные и доступные услуги в удобном формате. Муниципалитеты, оснащённые современными цифровыми инструментами, становятся ближе к людям, оперативнее реагируют на запросы и эффективнее решают повседневные задачи», — подчеркнул Артамонов.
Губернатор подробно рассказал о достижениях региона: «Липецкая область уже достигла значимых результатов в этом направлении: внедрена система видеоаналитики, повышающая безопасность, искусственный интеллект помогает в медицине и мониторинге лесов, открыты образовательные площадки для подготовки IT-специалистов. Мы готовы делиться этим опытом и перенимать лучшие практики у других регионов».
Центральным событием деловой программы стала стратегическая сессия «Цифровой муниципалитет — образ будущего», в ходе которой участники разрабатывали практические решения для современных вызовов цифровизации.
Юлия Зубова, модератор стратегической сессии, руководитель Академии городских технологий «Среда», прокомментировала: «Стратегическая сессия дала возможность сформировать общее видение будущего управления территориями. Мы обсудили ключевые тренды: ориентацию на человека, развитие активных сервисов и сквозных жизненных сценариев, интеграцию данных из разных источников и принятие решений на их основе».
Проект «Муниципальный диалог» ВАРМСУ представляет собой масштабную инициативу, направленную на консолидацию муниципального сообщества России и стимулирование развития местного самоуправления. Организационное и методическое сопровождение мероприятий осуществляет Академия городских технологий «Среда», что обеспечивает высокий профессиональный уровень дискуссий и практическую направленность вырабатываемых решений.