Игорь Артамонов: «Цифровая трансформация — это фундаментальное изменение системы управления»

«Цифровая трансформация — это не просто внедрение технологий, а фундаментальное изменение системы управления. Речь идёт о переходе к клиентоориентированному подходу, где каждый житель получает качественные и доступные услуги в удобном формате. Муниципалитеты, оснащённые современными цифровыми инструментами, становятся ближе к людям, оперативнее реагируют на запросы и эффективнее решают повседневные задачи», — подчеркнул Артамонов.