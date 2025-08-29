Трамп запретил модернизм в архитектуре: введены особые стандарты для отдельного типа зданий

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий строить все новые федеральные здания только в классическом архитектурном стиле. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Белого дома на сайте.
Согласно указу, федеральные здания, в том числе суды и правительственные офисы, должны продвигать классическую архитектуру и чтить традиции страны. В Белом доме отметили, что новые здания должны быть спроектированы с «уважением» к региональному архитектурному наследию.
«Отцы-основатели, как и многие великие общества до них, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли народ и поощряли гражданскую добродетель», — сказано в заявлении.
В администрации также напомнили, что первые президенты США участвовали в проектировании Капитолия и Белого дома, задавая архитектурные стандарты. Однако в 1960-х годах правительство перешло от традиционного стиля к модернизму, деконструктивизму и брутализму.
Ранее стало известно, что Трамп собирается реконструировать Белый дом, пристроив к нему бальный зал. Стоимость работ обойдется в 200 миллионов долларов, которые американский лидер намерен оплатить из своего кармана. Он назвал этот проект «подарком».