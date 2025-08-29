Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп запретил модернизм в архитектуре: введены особые стандарты для отдельного типа зданий

Трамп приказал строить правительственные здания только в классическом стиле.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подписал указ, обязывающий строить все новые федеральные здания только в классическом архитектурном стиле. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба Белого дома на сайте.

Согласно указу, федеральные здания, в том числе суды и правительственные офисы, должны продвигать классическую архитектуру и чтить традиции страны. В Белом доме отметили, что новые здания должны быть спроектированы с «уважением» к региональному архитектурному наследию.

«Отцы-основатели, как и многие великие общества до них, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли народ и поощряли гражданскую добродетель», — сказано в заявлении.

В администрации также напомнили, что первые президенты США участвовали в проектировании Капитолия и Белого дома, задавая архитектурные стандарты. Однако в 1960-х годах правительство перешло от традиционного стиля к модернизму, деконструктивизму и брутализму.

Ранее стало известно, что Трамп собирается реконструировать Белый дом, пристроив к нему бальный зал. Стоимость работ обойдется в 200 миллионов долларов, которые американский лидер намерен оплатить из своего кармана. Он назвал этот проект «подарком».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше