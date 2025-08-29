На Солнце ожидается крупный взрыв и выплеск магмы: россиянам рассказали, когда Землю накроют магнитные бури

«Геомагнитный прогноз, вопреки всему, что можно ожидать, сохраняется пока спокойным, что в значительной степени, впрочем, является результатом стечения благоприятных обстоятельств. Сообщения о крупных бурях, появляющиеся в некоторых СМИ, являются преждевременными и фактической ситуации пока не соответствуют», — отмечается в источнике.