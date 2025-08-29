На Солнце ожидается крупный взрыв и выплеск магмы: россиянам рассказали, когда Землю накроют магнитные бури

На Солнце сохраняется высокий уровень активности, ожидается крупный взрыв и выплеск магмы. Россиянам рассказали, когда Землю накроют магнитные бури.
На южном полушарии Солнца фиксируется рекордно высокая концентрация больших групп пятен с интенсивной вспышечной активностью. Эти пятна, благодаря вращению Солнца, постепенно перемещаются к центральной части видимого диска, что увеличивает их воздействие на Землю. Информация об этом есть в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Отмечается, что Солнце формирует необычно высокий уровень рентгеновского излучения, который в 3−5 раз превышает допустимый порог вспышек уровня С. Но несмотря на это, ученые уверены, что в ближайшее время Землю не накроет череда магнитных бурь.
«Геомагнитный прогноз, вопреки всему, что можно ожидать, сохраняется пока спокойным, что в значительной степени, впрочем, является результатом стечения благоприятных обстоятельств. Сообщения о крупных бурях, появляющиеся в некоторых СМИ, являются преждевременными и фактической ситуации пока не соответствуют», — отмечается в источнике.
