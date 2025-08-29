Ограничения на посещение лесов действуют в 23 районах Беларуси

Ограничения введены в семи районах Брестской области — Березовском, Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском, Ивацевичском, Пинском, Пружанском; двух районах Витебской области — Лепельском, Чашникском; одном районе Гомельской области — Октябрьском; восьми районах Минской области — Березинском, Дзержинском, Копыльском, Минском, Слуцком, Столбцовском, Узденском, Червенском; в пяти районах Могилевской области — Глусском, Климовичском, Кричевском, Мстиславском, Шкловском.
Все остальные районы, включая всю территорию Гродненской области, свободны для посещения лесов.
Интерактивная карта на портале Министерства лесного хозяйства постоянно обновляется в зависимости от изменения ситуации, в том числе погодных условий.