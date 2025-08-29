ГАИ проводит единый день безопасности дорожного движения

«Период окончания каникул характеризуется наличием рисков, среди которых увеличение активности перевозок детей из мест отдыха, а также утрата детьми навыков безопасного поведения на дороге в условиях высокой интенсивности движения. Для обеспечения безопасности в выходные наряды ДПС усилят контроль на дорогах. В связи с массовым возвращением детей из мест отдыха повышенное внимание соблюдению водителями правил безопасной перевозки несовершеннолетних и проезда пешеходных переходов, — подчеркнули в ведомстве. — С начала года на дорогах страны погибли 20 детей, еще 308 получили травмы. Это важный повод задуматься и проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности».