ГАИ проводит единый день безопасности дорожного движения

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всей стране сегодня проходит единый день безопасности дорожного движения под названием «Безопасная дорога в школу — задача взрослых!». Мероприятие направлено на профилактику травматизма несовершеннолетних, обеспечение их безопасности на дороге и в транспорте, сообщили БЕЛТА в главном управлении ГАИ МВД.

Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия среди детей, родителей и водителей транспортных средств. Напомнят о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, разъяснят особенности «дорожных ловушек», правила пересечения проезжей части и безопасного передвижения на велосипедах или средствах персональной мобильности.

«Период окончания каникул характеризуется наличием рисков, среди которых увеличение активности перевозок детей из мест отдыха, а также утрата детьми навыков безопасного поведения на дороге в условиях высокой интенсивности движения. Для обеспечения безопасности в выходные наряды ДПС усилят контроль на дорогах. В связи с массовым возвращением детей из мест отдыха повышенное внимание соблюдению водителями правил безопасной перевозки несовершеннолетних и проезда пешеходных переходов, — подчеркнули в ведомстве. — С начала года на дорогах страны погибли 20 детей, еще 308 получили травмы. Это важный повод задуматься и проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности».