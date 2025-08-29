Надбавка — не выход: Эксперт предложил способ справиться с нехваткой медиков

Мурадян также обратил внимание, что финансирование надбавок потребует либо изыскания новых средств в бюджете, либо перераспределения существующих расходов. Руководителям же такие инвестиции могут быть интересны как способ снизить текучесть кадров и сократить издержки на постоянное обучение новичков. Инициатива о введении надбавки принадлежит лидеру думской фракции «Справедливая Россия — За правду!» Сергею Миронову.