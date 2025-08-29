Ричмонд
Минтруда сказало, должны ли белорусы на удаленке быть дома в рабочее время

Минтруда Беларуси пояснило, должен ли работающий на удаленке сотрудник быть дома в рабочее время.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало, должны ли белорусы на удаленке быть дома в рабочее время. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В пресс-службе ответили на самые популярные вопросы, связанные с дистанционной работой. Так, Минтруда пояснило, должны ли белорусы находиться дома, работая на удаленке, в рабочее время.

«Нет. Наниматель не оборудует и не закрепляет “дистанционщику” рабочее место», — уточнили в ведомстве.

В Министерстве труда и социальной защиты добавили, что сотрудник, работающий дистанционно, может сам определять, откуда он будет работать: из парка, кафе, дома и так далее.

