Минтруда сказало, должны ли белорусы на удаленке быть дома в рабочее время. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В пресс-службе ответили на самые популярные вопросы, связанные с дистанционной работой. Так, Минтруда пояснило, должны ли белорусы находиться дома, работая на удаленке, в рабочее время.
«Нет. Наниматель не оборудует и не закрепляет “дистанционщику” рабочее место», — уточнили в ведомстве.
В Министерстве труда и социальной защиты добавили, что сотрудник, работающий дистанционно, может сам определять, откуда он будет работать: из парка, кафе, дома и так далее.
