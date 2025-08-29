Суд на 30 дней закрыл детский лагерь в Башкирии за нарушения.

В Башкирии суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении детского лагеря «Патриот» в Стерлибашевском районе за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее в лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе отравились 25 человек. Пострадавших экстренно доставили в инфекционный центр в Стерлитамаке. После осмотра врачи приняли решение госпитализировать 16 человек.
В качестве административного наказания за нарушения суд принял решение о приостановке деятельности лагеря на 30 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов РБ.