В одном из округов Омска пахло тухлыми яйцами

Превышение ПДК по сероводороду в 1,25 обнаружила вчера, 28 августа, передвижная экологическая лаборатория. Информацию о результатах проверки опубликовал телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».
«В вечернее время, 27 августа, был организован выезд передвижной экологической лаборатории. Отбор проб производился по адресу: ул. Комкова, д. 4 (Кировский административный округ). По результатам измерений зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,25 раза (0,01 мг/м3)», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Информация о чистоте воздуха в Омске на сегодня на сегодня, 29 августа, гораздо утешительней: на региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.
Ранее мы сообщали о превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза в Советском округе.