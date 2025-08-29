Ричмонд
В одном из округов Омска пахло тухлыми яйцами

Крайне неприятный запах на Левобережье стал результатом превышения ПДК по сероводороду.

Источник: Комсомольская правда

Превышение ПДК по сероводороду в 1,25 обнаружила вчера, 28 августа, передвижная экологическая лаборатория. Информацию о результатах проверки опубликовал телеграм-канал «Чистый воздух. Омск».

«В вечернее время, 27 августа, был организован выезд передвижной экологической лаборатории. Отбор проб производился по адресу: ул. Комкова, д. 4 (Кировский административный округ). По результатам измерений зафиксировано превышение ПДК сероводорода в 1,25 раза (0,01 мг/м3)», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Информация о чистоте воздуха в Омске на сегодня на сегодня, 29 августа, гораздо утешительней: на региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.

Ранее мы сообщали о превышение ПДК сероводорода в 1,12 раза в Советском округе.