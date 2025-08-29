Пять лет условно получил житель Новосибирска за изготовление оружия и боеприпасов

В Ленинском районном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчина осознавал, что занимается противоправной деятельностью.
В Новосибирске вынесен судебный вердикт мужчине, обвиняемому в нелегальных действиях с оружием и боеприпасами. Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение по уголовному делу в отношении 35-летнего горожанина. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса РФ, связанных с оружием.
Следствием установлено, что в конце 2022 года обвиняемый, увлеченный охолощенным оружием, приобрел пистолет «Кольт 1911» в целях пополнения коллекции и развлекательной стрельбы за пределами города.
Помимо этого, подсудимый осуществил переделку приобретенной заготовки ствола, чтобы приспособить пистолет для стрельбы боевыми патронами, и самостоятельно изготовил один боевой патрон.
В ходе судебного разбирательства он признал, что осознавал незаконность своих действий.
Данное правонарушение было выявлено сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.
Суд приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года и штрафом в размере 110 тысяч рублей.