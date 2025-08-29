Пять лет условно получил житель Новосибирска за изготовление оружия и боеприпасов

В Новосибирске вынесен судебный вердикт мужчине, обвиняемому в нелегальных действиях с оружием и боеприпасами. Ленинский районный суд Новосибирска вынес решение по уголовному делу в отношении 35-летнего горожанина. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса РФ, связанных с оружием.