В Новосибирске будут судить отца девочки, которая погибла в выгребной яме

Злополучную яму вырыл мужчина, он и представить не мог, что это приведет к трагедии.
Следственный отдел по Ленинскому району Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области закончил расследование уголовного дела в отношении жителя области. Мужчину обвиняют в совершении преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ, а именно — причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщают в СК РФ по НСО.
В ходе следствия было установлено, что обвиняемый вырыл на территории своего частного дома сливную яму, не соответствующую строительным и техническим стандартам. 13 июня 2025 года его 4-летняя дочь, играя во дворе без присмотра взрослых, упала в эту яму, которая не была должным образом закрыта.
Вследствие аспирации содержимого выгребной ямы в дыхательные пути, ребенок скончался.
Следствием собрано достаточно улик и доказательств, чтобы направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.