В Новосибирске будут судить отца девочки, которая погибла в выгребной яме

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый вырыл на территории своего частного дома сливную яму, не соответствующую строительным и техническим стандартам. 13 июня 2025 года его 4-летняя дочь, играя во дворе без присмотра взрослых, упала в эту яму, которая не была должным образом закрыта.