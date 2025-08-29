В Новосибирске в последний путь провожают экс-министра строительства Ивана Шмидта

О кончине Ивана Шмидта стало известно 27 августа. Его карьера в основном связана с Новосибирском. С 2001 года он работал в администрации Советского района, сначала возглавляя отдел строительства, затем став первым заместителем главы района. С 2012 года Шмидт перешел в мэрию Новосибирска, где руководил департаментом строительства и архитектуры. В 2014 году он был назначен министром строительства Новосибирской области. В декабре 2021 года Шмидт покинул министерский пост, чтобы сосредоточиться на управлении проектом ЦКП «СКИФ».