В Новосибирске в последний путь провожают экс-министра строительства Ивана Шмидта

Церемония прощания проходит в «Крематории Закаменском», чиновнику было 56 лет.
29 августа в 14:00 в новосибирском «Крематории Закаменском» началась церемония прощания с Иваном Шмидтом, экс-министром строительства Новосибирской области. На месте событий работает корреспондент Сиб.фм.
Согласно информации, прощание с Иваном Шмидтом проходит 29 августа (пятница) с 14:00 до 16:00 по адресу: Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 78, в Большом зале прощания «Крематория Закаменский», относящегося к «Похоронному дому ИМИ».
Как сообщает журналист Сиб.фм, люди начали прибывать задолго до начала. По оценке охранника крематория, ожидается присутствие около 400 человек. Близкие родственники сообщили, что причиной внезапной смерти Ивана Шмидта стал инсульт, трагическая новость, ставшая для всех неожиданностью.
На церемонии прощания присутствовали высокопоставленные лица, в том числе министр транспорта Анатолий Костылевский, сенатор Владимир Городецкий, заместитель губернатора НСО Константин Хальзов и другие видные деятели.
У Ивана Шмидта остались двое сыновей.
О кончине Ивана Шмидта стало известно 27 августа. Его карьера в основном связана с Новосибирском. С 2001 года он работал в администрации Советского района, сначала возглавляя отдел строительства, затем став первым заместителем главы района. С 2012 года Шмидт перешел в мэрию Новосибирска, где руководил департаментом строительства и архитектуры. В 2014 году он был назначен министром строительства Новосибирской области. В декабре 2021 года Шмидт покинул министерский пост, чтобы сосредоточиться на управлении проектом ЦКП «СКИФ».