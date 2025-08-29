Врач назвал обследования, которые каждый должен пройти у стоматолога

Каждые полгода для здоровья зубов нужно делать профессиональную чистку. Об этом рассказала в беседе с NEWS.ru врач-гигиенист Инна Гришина. Данная процедура помогает избавиться от зубного камня и налета, укрепить эмаль и предотвратить появление кариеса.
— Стоматологи делают чистку обычно около 30−60 минут. После этого зубы полируются, а в конце могут сделать фторирование, — прокомментировала врач.
Не стоит игнорировать визиты к стоматологу, так как проблемы с зубами развиваются незаметно и могут привести к осложнениям. Гигиенист подчеркивает, что профилактика и чистка зубов помогают избежать сложных и дорогостоящих процедур в будущем. Рентгеновские снимки нужно делать раз в 1−2 года, это также важно для оценки состояния зубов и костной ткани. Они позволяют выявлять скрытые проблемы, которые не видны при обычном осмотре.