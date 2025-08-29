Врач назвал обследования, которые каждый должен пройти у стоматолога

Не стоит игнорировать визиты к стоматологу, так как проблемы с зубами развиваются незаметно и могут привести к осложнениям. Гигиенист подчеркивает, что профилактика и чистка зубов помогают избежать сложных и дорогостоящих процедур в будущем. Рентгеновские снимки нужно делать раз в 1−2 года, это также важно для оценки состояния зубов и костной ткани. Они позволяют выявлять скрытые проблемы, которые не видны при обычном осмотре.