Активность клещей в Красноярском крае сохраняется несмотря на окончание летнего сезона

Несмотря на приближение осени, клещи продолжают представлять серьезную опасность для жителей Красноярского края.
За последнюю неделю за медицинской помощью с жалобами на укусы обратились 126 человек, среди которых 27 детей.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидсезона зафиксировано 419 случаев заболеваний, передающихся клещами:
223 случая клещевого энцефалита;175 случаев боррелиоза (болезни Лайма);19 случаев сибирского клещевого тифа;2 случая эрлихиоза.
Общее количество обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей с весны 2025 года достигло 14 168 человек. Эти показатели соответствуют среднестатистическим значениям для региона — в сентябре 2024 года было зарегистрировано 14 215 пострадавших, а в 2023 году — 14 558.
Специалисты напоминают, что осенняя активность клещей связана с благоприятными погодными условиями — умеренными температурами и высокой влажностью. Медики рекомендуют сохранять бдительность при посещении лесных массивов и парковых зон, использовать репелленты и проводить тщательные осмотры после прогулок на природе.
Врачи подчеркивают важность своевременного обращения за медицинской помощью в случае обнаружения присосавшегося клеща и напоминают о необходимости экстренной профилактики в первые 72 часа после укуса.