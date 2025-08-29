Активность клещей в Красноярском крае сохраняется несмотря на окончание летнего сезона

Общее количество обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей с весны 2025 года достигло 14 168 человек. Эти показатели соответствуют среднестатистическим значениям для региона — в сентябре 2024 года было зарегистрировано 14 215 пострадавших, а в 2023 году — 14 558.