Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активность клещей в Красноярском крае сохраняется несмотря на окончание летнего сезона

Несмотря на приближение осени, клещи продолжают представлять серьезную опасность для жителей Красноярского края.

Несмотря на приближение осени, клещи продолжают представлять серьезную опасность для жителей Красноярского края.

За последнюю неделю за медицинской помощью с жалобами на укусы обратились 126 человек, среди которых 27 детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидсезона зафиксировано 419 случаев заболеваний, передающихся клещами:

223 случая клещевого энцефалита;175 случаев боррелиоза (болезни Лайма);19 случаев сибирского клещевого тифа;2 случая эрлихиоза.

Общее количество обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей с весны 2025 года достигло 14 168 человек. Эти показатели соответствуют среднестатистическим значениям для региона — в сентябре 2024 года было зарегистрировано 14 215 пострадавших, а в 2023 году — 14 558.

Специалисты напоминают, что осенняя активность клещей связана с благоприятными погодными условиями — умеренными температурами и высокой влажностью. Медики рекомендуют сохранять бдительность при посещении лесных массивов и парковых зон, использовать репелленты и проводить тщательные осмотры после прогулок на природе.

Врачи подчеркивают важность своевременного обращения за медицинской помощью в случае обнаружения присосавшегося клеща и напоминают о необходимости экстренной профилактики в первые 72 часа после укуса.