В пермском полку патрульно-постовой службы полиции состоялась необычная пресс-конференция

18 июня 1965 года на базе мотоконвойного дивизиона был создан оперативный мотомеханизированный полк милиции города Перми. Эта дата считается датой образования полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Перми. В структуру входило три дивизиона: два для охраны общественного порядка и один для конвоирования подследственных. В 1979 году из состава был выведен конвойный дивизион. Подразделение стало полком, имело в составе семь рот. На сегодняшний день их восемь.