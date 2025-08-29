В пермском полку патрульно-постовой службы полиции состоялась необычная пресс-конференция

В кавалерийском взводе полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Перми состоялась необычная пресс-конференция, приуроченная к профессиональному празднику. 2 сентября исполнится 102 года с момента образования соответствующих подразделений территориальных органов МВД России.
18 июня 1965 года на базе мотоконвойного дивизиона был создан оперативный мотомеханизированный полк милиции города Перми. Эта дата считается датой образования полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Перми. В структуру входило три дивизиона: два для охраны общественного порядка и один для конвоирования подследственных. В 1979 году из состава был выведен конвойный дивизион. Подразделение стало полком, имело в составе семь рот. На сегодняшний день их восемь.
Сотрудники полка осуществляют охрану общественного порядка и обеспечивают безопасность граждан на территории краевого центра, вносят значительный вклад в раскрытие преступлений и выявление административных правонарушений. Полк патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Перми — это одно из самых многочисленных, мобильных и боеспособных подразделений общественной безопасности Пермского края. Большое внимание уделяется профессиональной подготовке личного состава. Еженедельно проводятся занятия по огневой и физической подготовке.
Журналистов гостеприимно встретили командир старший лейтенант полиции Александр Шапаев и личный состав кавалерийского взвода 8-й роты полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Перми. Сотрудники полиции рассказали о роли лошадей в охране правопорядка, о содержании, особенностях ухода за ними и рационе. Гости узнали о породах скакунов и о тонкостях работы с ними. Начал спикер с истории и становления вверенного подразделения.
— В июне 1988 года по приказу начальника УВД Пермского облисполкома генерал-майора милиции В. И. Шинкаренко для оперативного реагирования на преступления, совершаемые в лесопарковых зонах города, создана конно-моторизированная рота. В этот период на территории лесопарковой зоны г. Перми наблюдался рост тяжких преступлений. Трудности проведения поисковых мероприятий были обусловлены большой территорией. Площадь парка культуры и отдыха Балатово на тот момент составляла 614 га, была труднопроходимой для автопатрулей и слишком большой для пеших нарядов, — уточнил Александр Шапаев.
Место дислокации пермского взвода — на базе старого ипподрома на шоссе Космонавтов, 162/1. Его основные задачи — обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории г. Перми, в частности, в лесопарковых зонах и при проведении массовых мероприятий.
— Характерным преимуществом конных нарядов над пешими является маневренность, — подчеркнул командир. — Конный наряд способен быстро перемещаться вне зависимости от рельефа местности, к примеру, в парках и труднодоступных участках города.
Ежедневно сотрудниками кавалерийского взвода пресекаются административные правонарушения, выявляются лица, находящиеся в оперативном или федеральном розыске, осуществляется проверка номерных вещей (похищенных телефонов, велосипедов), также кавалеристы пресекают и раскрывают преступления, как правило, эти противоправные деяния связаны с незаконным оборотом наркотиков.
На сегодняшний день на службе в кавалерийском взводе находятся 10 лошадей буденновской и донской пород.
— Донская лошадь — одна из древних и необычных пород родом из Ростовской области, выведена в 18 веке. Дончаки, в первую очередь, отличаются высокой степенью отзывчивости, чувством собственного достоинства, интеллигентностью, — объясняет старший лейтенант полиции Шапаев. — Буденновская порода выведена 1984 году на конных заводах имени С. М. Буденного и имени Первой конной армии в Ростовской области. Лошади этой породы неприхотливы и выносливы. Их движения резвые, эластичные и элегантные. Все это способствовало реализации этой породы в спорте в послевоенное время и до сегодняшних дней.
Журналисты вдоволь пообщались с лошадьми и угостили их любимыми лакомствами, яблоками и морковью. В завершение встречи стражи порядка и их грациозные питомцы пригласили гостей на тренировку и продемонстрировали элементы дрессуры.
— Обычно кавалеристами в полиции становятся люди, которые раньше занималась конным спортом. Граждане, не имеющие специальных навыков, также принимаются на работу, но предварительно они проходят обучение и стажировку, — уточняет командир кавалерийского взвода Александр Шапаев. — Я сам, к примеру, пришел в подразделение, не имя опыта верховой езды. Тонкости профессии я освоил в процессе работы.
Отметим, что далеко не в каждом регионе есть кавалерия в органах внутренних дел. Хотя служба в конной полиции требует больших физических усилий, но в пермском подразделении успешно трудятся и девушки. По вопросам трудоустройства в полк ППСП УМВД России по г. Перми можно обращаться отдел кадров по адресу: г. Пермь, ул. Пихтовая д. 46, контактные телефоны (342) 264−19−29, 264−19−26.
Патрульно-постовая служба является важным компонентом правоохранительной системы, по ее работе люди судят о работе полиции в целом. Очень часто именно эти стражи порядка приходят гражданам на помощь в трудной ситуации.
Летом прошлого года во время вечернего дежурства на набережной сотрудники 8-й роты полка патрульно-постовой службы УМВД России по г. Перми спасли упавшую в Каму девушку, которая не могла самостоятельно выбраться из реки. Пострадавшей оказалась 16-летняя местная жительница. Она рассказала, что гуляла по берегу с подругой. Спустилась к реке, поскользнулась на плитке и упала в воду. Родители юной пермячки искренне поблагодарили стражей порядка за неравнодушие и оперативную помощь.
В конце июля 2024 года полицейские оказали помощь водителю перевернувшегося на трассе автомобиля. Командир подразделения полковник полиции Кирилл Московкин и двое его подчиненных в утреннее время возвращались на патрульном автомобиле из командировки. Стражи порядка заметили на обочине перевернутый «Ниссан». Мгновенно оценив ситуацию, полицейские включили проблесковые маячки, перекрыли патрульным автомобилем полосу движения и поспешили на помощь водителю. Мужчина, находившийся внутри салона вниз головой, был в сознании, но пребывал в шоковом состоянии и не понимал, что происходит. Убедившись, что у водителя нет повреждений, полицейские помогли ему выбраться из машины и напоили водой, достали из иномарки его личные вещи. Передав водителя медикам, стражи порядка продолжили свой путь.
В середине августа текущего года сотрудники полка патрульно-постовой службы оказали помощь девочке, попавшей в ДТП. В ходе несения службы стражи порядка двигались на служебном транспорте по Коммунальному мосту в сторону ул. Окулова краевой столицы. На перекрестке улиц Окулова и Попова они заметили автомобиль «Чери», возле которого столпились люди, а рядом сидела девочка в ссадинах и крови. Напарники остановились и увидели, что под задней частью иномарки находится еще одна девочка и просит о помощи. Оценив ситуацию, полицейские совместно с двумя мужчинами, которые стали свидетелями инцидента, аккуратно приподняли машину за бампер и колесо и плавно вызволили ребенка. Патрульные передали пострадавших прибывшим сотрудникам скорой помощи. Установив свидетелей аварии и вызвав экипаж ДПС, полицейские продолжили службу.