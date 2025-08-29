В Омске на ряде объектов запретят продажу энергетиков даже взрослым

Так, продажа энергетиков будет полностью запрещена в школах, поликлиниках, учреждениях культуры, а также на спортивных объектах. Кроме того, во время концертов, праздников и спортивных мероприятий — за два часа до начала, во время и два часа после — напитки тоже продавать нельзя.