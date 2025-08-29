В Омске на ряде объектов запретят продажу энергетиков даже взрослым

С 1 сентября в Омской области начнут действовать новые ограничения на продажу энергетических напитков. Теперь купить их нельзя будет не только несовершеннолетним, как это уже запрещено по всей стране, но и в ряде мест и ситуаций.
Так, продажа энергетиков будет полностью запрещена в школах, поликлиниках, учреждениях культуры, а также на спортивных объектах. Кроме того, во время концертов, праздников и спортивных мероприятий — за два часа до начала, во время и два часа после — напитки тоже продавать нельзя.
Контролировать ограничения во время мероприятий будут профильные региональные министерства. Информация о временных запретах будет публиковаться заранее на официальных ресурсах.
За нарушение федерального закона предусмотрены штрафы — от 30 тысяч рублей для граждан и до полумиллиона для юрлиц. Ответственность за нарушение областных запретов пока на стадии обсуждения.
По оценкам Минпромторга, новые правила затронут около 5 тысяч торговых и общепитовских точек в регионе.