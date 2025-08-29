Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на ряде объектов запретят продажу энергетиков даже взрослым

Запрет вступает в силу 1 сентября.

Источник: Om1 Омск

С 1 сентября в Омской области начнут действовать новые ограничения на продажу энергетических напитков. Теперь купить их нельзя будет не только несовершеннолетним, как это уже запрещено по всей стране, но и в ряде мест и ситуаций.

Так, продажа энергетиков будет полностью запрещена в школах, поликлиниках, учреждениях культуры, а также на спортивных объектах. Кроме того, во время концертов, праздников и спортивных мероприятий — за два часа до начала, во время и два часа после — напитки тоже продавать нельзя.

Контролировать ограничения во время мероприятий будут профильные региональные министерства. Информация о временных запретах будет публиковаться заранее на официальных ресурсах.

За нарушение федерального закона предусмотрены штрафы — от 30 тысяч рублей для граждан и до полумиллиона для юрлиц. Ответственность за нарушение областных запретов пока на стадии обсуждения.

По оценкам Минпромторга, новые правила затронут около 5 тысяч торговых и общепитовских точек в регионе.