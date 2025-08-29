В Новосибирске рассмотрят дело экс-начальника отдела Минoбороны, обвиняемого во взятке

По версии следствия, в сентябре 2024 года Хохлач договорился с командиром войсковой части Владимиром Зеленским о демонтаже несуществующих зданий на территории военного городка. За это генеральный директор ООО «ГК Шеба» Евгений Шепелев должен был заплатить 1,5 млн рублей.