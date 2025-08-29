В Новосибирске рассмотрят дело экс-начальника отдела Минoбороны, обвиняемого во взятке

Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, речь идет про ремонт несуществующих зданий на территории военного городка.
Новосибирский районный суд начнет рассмотрение дела бывшего начальника отдела списания ФГКУ «СибТУИО» Минобoроны РФ Алексея Хохлача. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
По версии следствия, в сентябре 2024 года Хохлач договорился с командиром войсковой части Владимиром Зеленским о демонтаже несуществующих зданий на территории военного городка. За это генеральный директор ООО «ГК Шеба» Евгений Шепелев должен был заплатить 1,5 млн рублей.
Хохлач действовал в интересах своей дочери, чей автопарк грузовиков должен был вывозить строительный мусор. Шепелев передал Зеленскому 500 тыс. рублей в качестве аванса, остальную сумму он должен был выплатить после завершения работ.
Хохлач и Зеленский были задержаны с поличным сразу после получения взятки. Первое судебное заседание назначено на 24 сентября.