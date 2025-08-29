«Газета.Ru» протестировала обновленный планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025 для развлечений, учебы и работы

Так, в ходе тестирования MatePad 11,5 2025 с фирменной клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard корреспондент «Газеты.Ru» смог отказаться от почти двухкилограммового ноутбука в пользу легкого планшета, не ограничивая себя в использовании привычных инструментов для работы. Именно в этом планшете HUAWEI есть поддержка полноценной, то есть компьютерной версии WPS Office — ПО для работы с документами. В офисном пакете собраны не только все нужные функции, но и перенесен привычный интерфейс, из-за чего даже не пришлось привыкать к чему-то новому.