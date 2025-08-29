В Краснодаре до 1 сентября на линию выйдут 20 новых трамваев

В администрации отметили, что все вагоны имеют систему кондиционирования салона с высокой хладопроизводительностью, информационную мультимедийную систему, а также широкие двери со светодиодной подсветкой. В трамваях оборудованы специальные кнопки для связи людей с ограниченными возможностями здоровья с водителями. Вагоны одноуровневые и обеспечены системой «Говорящий город» для слабовидящих граждан, системой видеонаблюдения. Также в салонах есть USB-розетки для зарядки телефонов.