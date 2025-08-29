На Дону отремонтируют дороги к туристическим локациям

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Работы уже развернуты на нескольких стратегических направлениях, включая трассу Миллерово — Вёшенская протяженностью 146 километров. Этот путь ведет к государственному музею-заповеднику имени Шолохова, где ежегодно проходит знаменитый фестиваль «Шолоховская весна».
За последние три года здесь уже отремонтировали 40 километров, а в текущем сезоне работы завершат на 18-километровом участке. Параллельно приводят в порядок дорогу между станицами Вёшенской и Казанской протяженностью более 7 километров, которая также ведет к музею-заповеднику.
Уже завершен ремонт 1,6 километра пути к Старочеркасскому мужскому монастырю и музею-заповеднику. Продолжаются работы на трассе Ростов — Волгодонск возле Семикаракорска, известного своим производством керамики, и на дороге к конному клубу «Гелиос» в Кагальницком районе.
Первый заместитель министра транспорта региона Инна Володина подчеркнула, что качественные дороги к туристическим объектам способствуют развитию отрасли и повышению комфорта как для гостей, так и для жителей области. Всего в 2025 году в Ростовской области планируется отремонтировать 566 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью около 880 километров. На эти цели выделено 32,7 миллиарда рублей. На данный момент работы уже завершены на 344 объектах протяженностью 488 километров.