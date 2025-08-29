На Дону отремонтируют дороги к туристическим локациям

Первый заместитель министра транспорта региона Инна Володина подчеркнула, что качественные дороги к туристическим объектам способствуют развитию отрасли и повышению комфорта как для гостей, так и для жителей области. Всего в 2025 году в Ростовской области планируется отремонтировать 566 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью около 880 километров. На эти цели выделено 32,7 миллиарда рублей. На данный момент работы уже завершены на 344 объектах протяженностью 488 километров.