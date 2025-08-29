В Волгограде чиновники вернут автобус № 68 в посёлок ГЭС

— В соответствии с запросами горожан, муниципалитет принял решение внести изменения в работу автобусного направления № 68, продлив маршрут до поселка «ГЭС». В схему движения добавляются улицы Героев Тулы, Асфальтовая, Академика Бардина, Остравская и Героев Шипки. Конечная остановка «Инструментальный завод» расположена в пешей доступности от новой школы № 121, которая откроет свои двери для юных волгоградцев 1 сентября, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.