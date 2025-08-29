Правительство утвердило правила маркировки звонков с бизнес-номеров

В начале этого года был принят закон, который включает порядка 30 инициатив для противодействия киберпреступникам. Ряд положений закона уже вступил в силу: действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала госуслуг больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону.