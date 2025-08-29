Сотрудник банка вызвал в милицию, когда белорус хотел обменять 300 долларов. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В июле 2025 года мужчина 1970 года рождения обратился в один из обменных пунктов, расположенных в Борисове, чтобы обменять три стодолларовых купюры. В момент осмотра указанных купюр у сотрудника банка возникли подозрения относительно подлинности одной из них. Об этом он сообщил в милицию.
По результатам проведенной экспертизы было установлено, что одна стодолларовая банкнота была изготовлена не предприятием, которое осуществляет изготовление продукции данного вида.
«Купюра выполнена способами цветной электрофотографической и плоской офсетной печати, а элементы защиты имитированы», — пояснили в ведомстве.
Белорус хотел обменять 300 долларов в банке, но приехала милиция. Фото: sudexpert.gov.by.
Мужчина сообщила, что унаследовал от родственника из России денежные средства в российских рублях. Находясь на территории России белорус решил обменять данные деньги на доллары в одном из пунктов обмена валюты. Мужчина не подозревал, что одна из выданных купюр окажется фальшивой. По данному факту было заведено уголовное дело.
