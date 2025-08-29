Сотрудник банка вызвал в милицию, когда белорус хотел обменять 300 долларов

В июле 2025 года мужчина 1970 года рождения обратился в один из обменных пунктов, расположенных в Борисове, чтобы обменять три стодолларовых купюры. В момент осмотра указанных купюр у сотрудника банка возникли подозрения относительно подлинности одной из них. Об этом он сообщил в милицию.