Омичей зовут на любительский турнир по рыболовному спорту «Лампа-2025»

«Участники областных соревнований по рыболовному спорту “Лампа-2025” будут бороться за награды 31 августа. Старты в дисциплине “ловля спиннингом с берега” пройдут в Омске на затоне “Лампочка”. В зачет судьями будут приниматься окунь, щука и судак», — говорится в сообщении.