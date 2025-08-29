Омичей зовут на любительский турнир по рыболовному спорту «Лампа-2025»

О любительском турнире по рыболовному спорту «Лампа-2025», который пройдет 31 августа на затоне «Лампочка», сообщает пресс-служба минспорта Омской области.
«Участники областных соревнований по рыболовному спорту “Лампа-2025” будут бороться за награды 31 августа. Старты в дисциплине “ловля спиннингом с берега” пройдут в Омске на затоне “Лампочка”. В зачет судьями будут приниматься окунь, щука и судак», — говорится в сообщении.
Соревнование начнутся в 9:00, а завершатся в 13:00. По окончанию соревнований пройдет церемония тожественного награждения победителей.