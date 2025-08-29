На Гусинобродским шоссе под Новосибирском водитель Toyota Carina устрил «пьяное ДТП»

Автовладелец, по словам очевидцев, был нетрезв. Чудом выжил, но прав, вероятней всего, лишился.
Сегодня ночью на Гусинобродском шоссе произошло ДТП: водитель автомобиля Toyota Carina, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с грузовым самосвалом и подняло столб пыли. Следующий за ним автомобиль, чтобы избежать столкновения с грузовиком, был вынужден резко выехать на встречную полосу. Об этом пишут в АСТ-54.
Как сообщили в ГИБДД, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составило 0,646 мг/л. Водитель остался жив, но, скорее всего, будет лишен водительских прав.
По словам очевидцев, после аварии мужчина громко кричал на сотрудников полиции, требуя сигарету, и пытался снова завести свой автомобиль. «Зачем вы меня снимаете? Дайте сигарету!» — выкрикивал он, по словам сотрудников правоохранительных органов.