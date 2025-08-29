Ричмонд
На Гусинобродским шоссе под Новосибирском водитель Toyota Carina устрил «пьяное ДТП»

Автовладелец, по словам очевидцев, был нетрезв. Чудом выжил, но прав, вероятней всего, лишился.

Сегодня ночью на Гусинобродском шоссе произошло ДТП: водитель автомобиля Toyota Carina, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с грузовым самосвалом и подняло столб пыли. Следующий за ним автомобиль, чтобы избежать столкновения с грузовиком, был вынужден резко выехать на встречную полосу. Об этом пишут в АСТ-54.

Как сообщили в ГИБДД, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя составило 0,646 мг/л. Водитель остался жив, но, скорее всего, будет лишен водительских прав.

По словам очевидцев, после аварии мужчина громко кричал на сотрудников полиции, требуя сигарету, и пытался снова завести свой автомобиль. «Зачем вы меня снимаете? Дайте сигарету!» — выкрикивал он, по словам сотрудников правоохранительных органов.