На Гусинобродским шоссе под Новосибирском водитель Toyota Carina устрил «пьяное ДТП»

Сегодня ночью на Гусинобродском шоссе произошло ДТП: водитель автомобиля Toyota Carina, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил выезд на полосу встречного движения, что привело к столкновению с грузовым самосвалом и подняло столб пыли. Следующий за ним автомобиль, чтобы избежать столкновения с грузовиком, был вынужден резко выехать на встречную полосу. Об этом пишут в АСТ-54.