Предприятия Кубани презентовали продукцию на гастрофестивале «Вкусы России»

Так, на прилавках были выставлены премиальные сыры, чай, конфеты ручной работы, мясные деликатесы, макаронные и кондитерские изделия, а также консервы.

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» прошел в Москве с 14 по 24 августа в ходе реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В нем приняли участие восемь производителей с Кубани, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Так, на гастрофестивале предприятия региона презентовали премиальные сыры, чай, конфеты ручной работы, мясные деликатесы, макаронные и кондитерские изделия, а также консервы. Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка отметил, что развитие и продвижение местных брендов влияет как в целом на узнаваемость Краснодарского края, так и на рост малого и среднего агробизнеса.

«Краснодарский край богат гастрономическими брендами. Это не только известные всем кубанский рис, винодельческая продукция или черноморская рыба, но и локальные бренды — производители элитных сыров, мясных и рыбных деликатесов, кондитерских изделий. Со многими из них можно ознакомиться на наших агротуристических маршрутах», — добавил он.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.