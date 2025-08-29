Предприятия Кубани презентовали продукцию на гастрофестивале «Вкусы России»

Так, на гастрофестивале предприятия региона презентовали премиальные сыры, чай, конфеты ручной работы, мясные деликатесы, макаронные и кондитерские изделия, а также консервы. Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка отметил, что развитие и продвижение местных брендов влияет как в целом на узнаваемость Краснодарского края, так и на рост малого и среднего агробизнеса.