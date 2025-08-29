Иран назвал условие для возобновления переговоров по ядерной программе

При этом «евротройка» заявила, что готова начать переговоры с Тегераном в течение 30 дней — пока санкции не вступят в силу. Если за месяц не удастся договориться с Тегераном, то санкции ООН, которые сейчас поставлены на паузу, будут возобновлены. В их числе: эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.