Иран назвал условие для возобновления переговоров по ядерной программе

В своем письме Каллас Аракчи «подтвердил готовность Ирана возобновить честные и сбалансированные дипломатические переговоры при условии, что другие стороны проявят серьезность и добрую волю и будут избегать действий, которые подрывают шансы на успех» — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ближневосточные СМИ.
Дипломат также подчеркнул отсутствие у стран «евротройки» юридических оснований для инициации данного механизма, предупредив о принятии Тегераном ответных мер в случае его реализации.
Ранее представители Франции, Германии и Великобритании уведомили Совет безопасности ООН о запуске «механизма быстрого реагирования», позволяющего восстановить санкции против Ирана. Они были приостановлены в 2015 году согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
При этом «евротройка» заявила, что готова начать переговоры с Тегераном в течение 30 дней — пока санкции не вступят в силу. Если за месяц не удастся договориться с Тегераном, то санкции ООН, которые сейчас поставлены на паузу, будут возобновлены. В их числе: эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.