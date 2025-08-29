В Нальчике открыли новый корпус школы № 23 на 700 мест

В корпусе разместят начальные классы. Там обустроены 32 кабинета, 2 компьютерных зала и спортивный, мастерские для проведения уроков технологии и столовая на 300 мест. Для детей с особыми образовательными потребностями созданы специальные классы. Также в школе обустроили кабинеты логопеда и психолога. Помимо этого, дополнительные образовательные секции теперь будут доступны прямо в школе. А на прилегающей территории оборудованы современные спортивные площадки со всем необходимым инвентарем.