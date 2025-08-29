В Нальчике открыли новый корпус школы № 23 на 700 мест

Корпус школы № 23 построили в Нальчике по нацпроекту «Молодежь и дети». Новое здание рассчитано на 700 мест, сообщили в Министерстве науки и просвещения Кабардино-Балкарской Республики.
В корпусе разместят начальные классы. Там обустроены 32 кабинета, 2 компьютерных зала и спортивный, мастерские для проведения уроков технологии и столовая на 300 мест. Для детей с особыми образовательными потребностями созданы специальные классы. Также в школе обустроили кабинеты логопеда и психолога. Помимо этого, дополнительные образовательные секции теперь будут доступны прямо в школе. А на прилегающей территории оборудованы современные спортивные площадки со всем необходимым инвентарем.
Отмечается, что в ближайшее время завершится капитальный ремонт старого здания школы. В итоге образовательное учреждение превратится в единое современное пространство, которое даст ученикам больше возможностей для учебы, спорта и творчества.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.