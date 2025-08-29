В селе Пезмег Республики Коми пройдет картофельный фестиваль «Печенча»

Для всех желающих на мероприятии пройдут мастер-классы «Заморочки из картошки» и экскурсионный тур по селу «Шагами через прошлое в настоящее». Также будет работать выставка-продажа изделий местных мастеров, фермеров и производителей сыра и меда. На главной сцене выступят творческие коллективы района, а для создания праздничного настроения будут работать аниматоры и уличные фуд-корнеры со сладкой ватой и карамельными яблоками.