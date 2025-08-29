Ричмонд
В селе Пезмег Республики Коми пройдет картофельный фестиваль «Печенча»

Гости смогут продегустировать блюда местных кулинаров и принять участие в мастер-классах.

Источник: Национальные проекты России

Гастрономический картофельный фестиваль «Печенча» состоится 6 сентября в селе Пезмег Корткеросского района Республики Коми. Мероприятие направлено на сохранение культурных традиций и привлечение гостей в малые населенные пункты, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в районной администрации.

Центральным событием фестиваля станет картофельный турнир, где команды из разных поселений поборются за звание лучших кулинаров в номинациях «Картошка по Коми», «Местная картошечка» и в главной категории — «Печенча». Гости смогут не только увидеть процесс приготовления, но и принять участие в дегустации блюд «Пальчики оближешь».

Для всех желающих на мероприятии пройдут мастер-классы «Заморочки из картошки» и экскурсионный тур по селу «Шагами через прошлое в настоящее». Также будет работать выставка-продажа изделий местных мастеров, фермеров и производителей сыра и меда. На главной сцене выступят творческие коллективы района, а для создания праздничного настроения будут работать аниматоры и уличные фуд-корнеры со сладкой ватой и карамельными яблоками.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.