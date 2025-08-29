Директриса воронежского детсада № 19 попросила у властей денег на ремонт

Пресс-служба гордумы сообщает, что о проблеме директриса рассказала председателю воронежского парламента Владимиру Ходыреву. Руководительница детсада отметила, что администрация учреждения своими силами решает мелкие бытовые вопросы, но для масштабного ремонта необходима серьезная финансовая поддержка из городского бюджета.
Ходырев пообещал разобраться в вопросе.
Мы детально изучим поданную заявку и рассмотрим возможность включения ремонтных работ в этом детском саду в ближайшую корректировку бюджета […] Это обращение я обязательно возьму на контроль.
Ранее «МК в Воронеже» писал, что гордума утвердила корректировку бюджета на трехлетку. Сумма изменилась в большую сторону.