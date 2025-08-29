Сергей Широков вновь стал капитаном ХК «Сибирь» в Новосибирске

У спортсмена будет сразу четыре ассистента.
В преддверии сезона 2025/2026 хоккейный клуб «Сибирь» официально назвал имя капитана и его помощников. Согласно информации, опубликованной пресс-службой команды, капитанская повязка вновь досталась Сергею Широкову.
В предстоящем сезоне у Широкова будет расширенный штат ассистентов, состоящий из четырех игроков. Поддерживать капитана непосредственно во время матчей будут Валентин Пьянов, Алексей Яковлев, Владимир Бутузов и Владимир Ткачев.
Стоит подчеркнуть, что в предыдущем сезоне 2024/2025 Сергей Широков уже занимал пост капитана «Сибири». Учитывая его эффективность и лидерские качества, руководство клуба приняло решение доверить ему эту роль и на следующий сезон.