Сергей Широков вновь стал капитаном ХК «Сибирь» в Новосибирске

У спортсмена будет сразу четыре ассистента.

В преддверии сезона 2025/2026 хоккейный клуб «Сибирь» официально назвал имя капитана и его помощников. Согласно информации, опубликованной пресс-службой команды, капитанская повязка вновь досталась Сергею Широкову.

В предстоящем сезоне у Широкова будет расширенный штат ассистентов, состоящий из четырех игроков. Поддерживать капитана непосредственно во время матчей будут Валентин Пьянов, Алексей Яковлев, Владимир Бутузов и Владимир Ткачев.

Стоит подчеркнуть, что в предыдущем сезоне 2024/2025 Сергей Широков уже занимал пост капитана «Сибири». Учитывая его эффективность и лидерские качества, руководство клуба приняло решение доверить ему эту роль и на следующий сезон.