Автобусы в Копейске изменят маршруты в День города 30 августа

В Копейске 30 августа изменят маршруты автобусов в связи с празднованием Дня города и Дня шахтера. Информация опубликована в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».
Ограничения движения будут действовать с 16:00 до полуночи на проспекте Славы от перекрёстка с проспектом Победы до переулка Свободы и на проспекте Победы от перекрёстка с проспектом Славы до дома № 20.
Автобусы маршрутов №№ 6, 12с, 16, 19, 28с и 217 будут следовать объездом по Коммунистическому проспекту: Автовокзал — проспект Победы — проспект Коммунистический — проспект Ильича — проспект Славы.
Маршруты №№ 4, 26, 123 и 172 объедут проспект Победы через улицы Сутягина, Лихачёва, 4-й Пятилетки и Фруктовую в прямом и обратном направлении.
Автобус 18к будет выполнять кольцевой маршрут через Коммунистический проспект: Автовокзал — Ленина — проспект Ильича — Коммунистический проспект — Автовокзал.