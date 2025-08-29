Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Хабаровский край

Передвижной музей «Поезд Победы» вновь посетит Хабаровский край в сентябре. Иммерсивная выставка о Великой Отечественной войне в движущемся составе использует современные технологии для погружения посетителей в историческую реальность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В 2023 году в музей был добавлен новый вагон, посвященный военным трибуналам. Эти процессы, такие как Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский, позволили миру узнать о преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024 году, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, была запущена интерактивная версия этой экспозиции. Для нее было создано 79 панорам, 158 интерактивных элементов, а также оцифровано 159 фотографий экспонатов. В панорамы были интегрированы видео с экранов и проекторов.
Расписание маршрута музея «Поезд Победы»:
г. Хабаровск — 2 и 3 сентября (с 10.00 до 19.00, последняя группа в 18:20).
г. Комсомольск-на-Амуре — 11 и 12 сентября (с 08.30 до 16.30, последняя группа в 15:50).
пос. Ванино — 13 сентября (с 11.00 до 16.30, последняя группа в 15:50).
Для получения бесплатного билета на поезд Победы необходимо зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф. Регистрация открывается примерно за сутки до прибытия поезда и обычно заканчивается быстро из-за высокого спроса. После регистрации билет будет отправлен на указанную электронную почту. Рекомендуется посещать мероприятие лицам старше 12 лет. Дети младше 12 лет могут пройти на поезд только в сопровождении взрослого и по одному билету.
— Выставка-музей будет находиться на железнодорожных вокзалах. Там можно будет посмотреть разные интересные экспонаты. Всего будет 10 вагонов, каждый из которых посвящен какому-то важному событию или периоду Великой Отечественной войны, — этом сообщили в комитете по делам молодежи.
Группы заходят в поезд с интервалом в пять минут, предварительно предъявляя свои электронные билеты волонтёрам, ответственным за проверку. Поэтому рекомендуется прибывать на вокзал заранее, чтобы избежать опозданий.
Экспозиция «Поезда Победы» пользуется большим интересом, но количество аудиогидов ограничено, особенно для групповых посещений. Посетители могут прослушать экскурсию через мобильное приложение на платформах iPhone и Android. Также доступен онлайн-режим: можно ознакомиться с 3D-туром на сайте проекта.
В прошлом году передвижная выставка «Поезд Победы» за пять дней в Хабаровском крае привлекла более 4,9 тысячи посетителей. Экспозиции были открыты для жителей и гостей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.