Уникальный музей «Поезд Победы» посетит Хабаровский край

В 2023 году в музей был добавлен новый вагон, посвященный военным трибуналам. Эти процессы, такие как Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский, позволили миру узнать о преступлениях нацистской Германии и милитаристской Японии. В 2024 году, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, была запущена интерактивная версия этой экспозиции. Для нее было создано 79 панорам, 158 интерактивных элементов, а также оцифровано 159 фотографий экспонатов. В панорамы были интегрированы видео с экранов и проекторов.