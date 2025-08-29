9 из 10 красноярцев покупают одежду и обувь на распродажах

Исследование выявило гендерные различия в потребительском поведении: женщины демонстрируют большую вовлеченность в шопинг со скидками — только 9% представительниц прекрасного пола не интересуются распродажами против 17% среди мужчин. При этом мужчины чаще покупают на акциях электронику и товары для ремонта.