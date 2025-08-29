Ричмонд
9 из 10 красноярцев покупают одежду и обувь на распродажах

Исследование выявило гендерные различия в потребительском поведении: женщины демонстрируют большую вовлеченность в шопинг со скидками — только 9% представительниц прекрасного пола не интересуются распродажами против 17% среди мужчин. При этом мужчины чаще покупают на акциях электронику и товары для ремонта.

Ключевые тренды распродаж в Красноярске:

66% покупателей используют скидки для заблаговременной покупки вещей на следующий сезон;

56% придерживаются осознанного потребления, приобретая только необходимые товары;

46% укладываются в бюджет до 10 тысяч рублей за распродажный период;

Наиболее популярны сезонные распродажи (38%) и Черная пятница (22%).

Особенностью молодой аудитории (18−24 года) стало сочетание практичности и спонтанности: 33% покупают нужные вещи, а 28% используют скидки для реализации давних желаний. Только 6% респондентов признались в полностью спонтанных покупках.

Эксперты отмечают, что красноярцы демонстрируют зрелый подход к шопингу: 56% заранее готовятся к распродажам, сравнивают цены и составляют списки покупок. Это свидетельствует о формировании культуры разумного потребления в регионе.