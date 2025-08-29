В Нефтекумске на Ставрополье благоустроили новую зону отдыха

В прошлом году за проект по реконструкции этого пространства проголосовало большинство нефтекумцев. В ходе работ зону отдыха вымостили тротуарной плиткой, разместили там спортивные тренажеры и скамейки. В сентябре на обновленной территории планируется установка воинского мемориала, посвященного защитникам Отечества, погибшим в вооруженных конфликтах, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.