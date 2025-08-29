В Нефтекумске на Ставрополье благоустроили новую зону отдыха

Зону отдыха возле центра внешкольной работы обновили в городе Нефтекумске Ставропольского края. Общественную территорию благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
В прошлом году за проект по реконструкции этого пространства проголосовало большинство нефтекумцев. В ходе работ зону отдыха вымостили тротуарной плиткой, разместили там спортивные тренажеры и скамейки. В сентябре на обновленной территории планируется установка воинского мемориала, посвященного защитникам Отечества, погибшим в вооруженных конфликтах, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.
Отмечается, что на Ставрополье в этом году работы на объектах по нацпроекту проводятся во всех 33 муниципалитетах. Объем финансирования составил 817 млн рублей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.