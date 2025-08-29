Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов открыл Центр фехтования в Казани

Сегодня на улице Короленко в Казани открылся Центр фехтования. Раис РТ Рустам Минниханов во время торжественной церемонии открытия раскрыл секрет, что часть средств на строительство выделил бизнесмен Алишер Усманов.

Источник: ИА Татар-информ

«Сегодня, накануне главного праздника, Дня Республики, нашей столицы, мы сдаем в эксплуатацию новый Центр фехтования. Это современнейший комплекс, который будет обеспечивать всем необходимым тренировочным процессом и организацией соревнований у нас, в нашей столице. Я, конечно же, должен открыть секрет: Алишер Бурханович (Усманов — прим. “Т-и”) нас подтолкнул, чтобы этот комплекс был полноценным и большим. И те традиции нашей республики, они должны быть продолжены нашими молодыми спортсменами. В добрый путь!» — сказал Раис Татарстана.

Новый объект построен отдельным решением Раиса Республики Татарстан совместно с Федерацией фехтования России.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше