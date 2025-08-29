Рустам Минниханов открыл Центр фехтования в Казани

«Сегодня, накануне главного праздника, Дня Республики, нашей столицы, мы сдаем в эксплуатацию новый Центр фехтования. Это современнейший комплекс, который будет обеспечивать всем необходимым тренировочным процессом и организацией соревнований у нас, в нашей столице. Я, конечно же, должен открыть секрет: Алишер Бурханович (Усманов — прим. “Т-и”) нас подтолкнул, чтобы этот комплекс был полноценным и большим. И те традиции нашей республики, они должны быть продолжены нашими молодыми спортсменами. В добрый путь!» — сказал Раис Татарстана.