Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создана отечественная система интегрированного управления для конференций

Контроллер позволяет управлять почти любым оборудованием в различных помещениях.

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Контроллер системы интегрированного управления для проведения конференций разработала новосибирская группа компаний «Компьютеры и сети». Разработка более чем наполовину состоит из отечественных комплектующих, сообщил ТАСС руководитель группы по работе с государственными заказчиками компании Александр Перепелица в ходе форума «Технопром-2025».

«Мы представляем на форуме контроллер, позволяющий управлять почти любым оборудованием в различных помещениях — от малых переговорных комнат до крупных опенспейсов и диспетчерских центров. Возможности интеграции практически неограниченны, а управление возможно с любого устройства через интерфейс, программируемый под задачи и пожелания заказчика», — рассказал он.

Собеседник агентства добавил, что у контроллера есть аналоги зарубежного производства, однако их функционал не настолько широкий по сравнению с разработкой, а стоимость иностранного оборудования вдвое выше. По его словам, компания подала документы в реестр Минпромторга, рассчитывая привлечь в том числе государственных заказчиков. Перепелица также уточнил, что разработка более чем на 50% состоит из отечественных компонентов: корпус и экран изготавливаются самой группой компаний.

О форуме.

XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году — «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства». ТАСС — генеральный информационный партнер форума.