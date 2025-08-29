Создана отечественная система интегрированного управления для конференций

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Контроллер системы интегрированного управления для проведения конференций разработала новосибирская группа компаний «Компьютеры и сети». Разработка более чем наполовину состоит из отечественных комплектующих, сообщил ТАСС руководитель группы по работе с государственными заказчиками компании Александр Перепелица в ходе форума «Технопром-2025».
«Мы представляем на форуме контроллер, позволяющий управлять почти любым оборудованием в различных помещениях — от малых переговорных комнат до крупных опенспейсов и диспетчерских центров. Возможности интеграции практически неограниченны, а управление возможно с любого устройства через интерфейс, программируемый под задачи и пожелания заказчика», — рассказал он.
Собеседник агентства добавил, что у контроллера есть аналоги зарубежного производства, однако их функционал не настолько широкий по сравнению с разработкой, а стоимость иностранного оборудования вдвое выше. По его словам, компания подала документы в реестр Минпромторга, рассчитывая привлечь в том числе государственных заказчиков. Перепелица также уточнил, что разработка более чем на 50% состоит из отечественных компонентов: корпус и экран изготавливаются самой группой компаний.
О форуме.
XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Ключевая тема в этом году — «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства». ТАСС — генеральный информационный партнер форума.