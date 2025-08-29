Создана отечественная система интегрированного управления для конференций

Собеседник агентства добавил, что у контроллера есть аналоги зарубежного производства, однако их функционал не настолько широкий по сравнению с разработкой, а стоимость иностранного оборудования вдвое выше. По его словам, компания подала документы в реестр Минпромторга, рассчитывая привлечь в том числе государственных заказчиков. Перепелица также уточнил, что разработка более чем на 50% состоит из отечественных компонентов: корпус и экран изготавливаются самой группой компаний.