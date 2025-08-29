В Новосибирске с 1 сентября начнут действовать новые правила защиты от финансовых афер

Жители Новосибирской области с сентября получают дополнительные механизмы защиты от банковских мошенников и навязанных услуг. Банки теперь обязаны блокировать сомнительные операции и предоставлять клиентам время для обдуманных решений.
С 1 сентября 2024 года в регионе вступили в силу обновлённые правила Банка России, направленные на снижение числа финансовых преступлений и упрощение возврата денег за навязанные услуги, сообщает Vn.ru.
Главное нововведение — при обнаружении признаков мошенничества банки могут приостановить снятие наличных. Ограничение действует двое суток: не более 50 тысяч рублей в день. При этом в офисе банка по паспорту сумма доступна без лимита.
Ещё одно изменение касается кредитов: введён так называемый «период охлаждения». На мелкие займы до 200 тысяч рублей он составляет четыре часа, на более крупные суммы двое суток. Это время даётся клиенту, чтобы отказаться от невыгодного или навязанного кредита.
Кроме того, уязвимые категории граждан смогут подключить сервис «второй руки» — доверенное лицо будет контролировать операции и вовремя остановит подозрительные транзакции.
Для дропперов установлен месячный лимит в 100 тысяч рублей на снятие через банкоматы.
Вернуть деньги за ненужные услуги теперь тоже станет проще: заявление можно подать в течение трёх дней, если клиент не давал согласия на подключение дополнительных опций.