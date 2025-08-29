В Новосибирске с 1 сентября начнут действовать новые правила защиты от финансовых афер

Ещё одно изменение касается кредитов: введён так называемый «период охлаждения». На мелкие займы до 200 тысяч рублей он составляет четыре часа, на более крупные суммы двое суток. Это время даётся клиенту, чтобы отказаться от невыгодного или навязанного кредита.