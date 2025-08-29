В городе Омутнинске Кировской области построят женскую консультацию

Здание женской консультации возводят в городе Омутнинске Кировской области. Строительство учреждения стало возможным благодаря участию Омутнинской центральной районной больницы (ЦРБ) в нацпроекте «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Новый корпус ЦРБ расположится рядом со стационаром на улице Спортивной. Открытие отдельного здания для женской консультации позволит создать максимально комфортные условия для пациенток и расширить площадь районной поликлиники для организации амбулаторной помощи по другим направлениям.
«Мы хотим, чтобы консультация стала центром женского здоровья, поэтому здесь будет организован и врачебный прием акушеров-гинекологов, и обеспечена возможность прохождения диагностики и лечения. Для этого в проект заложены УЗИ-кабинеты и помещения функциональной диагностики, процедурная и манипуляционная. В консультации также будет работать дневной стационар», — рассказала главный врач Омутнинской ЦРБ Людмила Наговицына.
Учреждение сможет принимать до 100 пациенток в смену. В работу нового амбулаторного корпуса будут внедрены принципы бережливой поликлиники. Этот подход предполагает сокращение сроков прохождения различных этапов получения медицинской помощи для оценки здоровья и назначения необходимого лечения.
Кроме того, в женской консультации будет организована работа кабинета психологической поддержки для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Помимо приема психолога, там можно получить консультации правового характера и познакомиться с действующими мерами социальной поддержки для семей с детьми. Для комфорта пациенток учреждение будет иметь собственную регистратуру, гардероб и уютный холл.
По словам первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, в 2025 году будут созданы и оснащены еще 7 женских консультаций. Помимо Омутнинска, где возводится отдельное здание, учреждения появятся в Зуевском, Малмыжском, Нолинском, Яранском, Оричевском и Советском районах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.