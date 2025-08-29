В городе Омутнинске Кировской области построят женскую консультацию

Кроме того, в женской консультации будет организована работа кабинета психологической поддержки для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Помимо приема психолога, там можно получить консультации правового характера и познакомиться с действующими мерами социальной поддержки для семей с детьми. Для комфорта пациенток учреждение будет иметь собственную регистратуру, гардероб и уютный холл.