«До настоящего времени местонахождение не установлено». В Минске ищут мать с шестилетним сыном, которые вышли на прогулку 23 августа

В Минске мать с шестилетним сыном пропали после прогулки 23 августа. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале Поисково-спасательного отряда «Ангел».
В телеграм-канале уточнили, что в Минске пропали Виктория Черноусова 29 лет и ее шестилетний сын Лев Черненький. Они вышли из дома на прогулку 23 августа и не вернулись. Их местонахождение не установлено до настоящего времени.
Среди примет ребенка названы рост примерно 115−120 сантиметров, светлые волосы, каре-зеленые глаза. У его матери рост около 160 сантиметров, нормальное телосложение, светлые волосы до плеч. Среди особых примет названы татуировки на шее, руке и ноге.
